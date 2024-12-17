ماذا دار بين أبو محمد الجولانى ووفد بريطانيا فى دمشق؟ "تليجراف" تجيب

كتبت : نهال أبو السعود

التقى أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام التي أطاحت بنظام بشار الأسد في سوريا، بدبلوماسيين بريطانيين في دمشق، ضمنهم مسئولين من وزارة الخارجية بما في ذلك آن سنو الممثلة الخاصة لسوريا.

وفقا لصحيفة التليجراف، دعا زعيم هيئة تحرير الشام التي صنفتها المملكة المتحدة كمنظمة إرهابية لرفع العقوبات من على سوريا، ويعتقد أن الاجتماع هو الأول من نوعه مع دبلوماسيين غربيين، وقالت فرنسا إن بعثة مماثلة من المقرر أن تلتقي بقادة هيئة تحرير الشام يوم الثلاثاء، في حين قالت الولايات المتحدة إنها فتحت محادثات مباشرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الجولاني للصحفيين الدوليين يوم الاثنين، إنه يجب رفع العقوبات والقيود المفروضة على هيئة تحرير الشام وسوريا، وقال: "يجب عليهم رفع جميع القيود التي فرضت على الجلاد والضحية لقد رحل الجلاد الآن. هذه القضية ليست قابلة للتفاوض".



الجولاني والوفد البريطاني

بدأ الجولاني، وهو الاسم الحركي، في استخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع في الأيام الأخيرة وتخلى عن ملابسه العسكرية لصالح بدلة أنيقة، وقال: "كنا نرتدي الزي العسكري لأن هناك معركة .. عندما نعقد اجتماعات مدنية، نرتدي ملابس مدنية".

وأشارت تليجراف إلى أن الاجتماع مع الدبلوماسيين البريطانيين يأتي في الوقت الذي تنسحب فيه روسيا، حليفة الحاكم السابق بشار الأسد، من البلاد، حيث شوهدت القوات والأسلحة وهي تغادر البلاد في الأيام الأخيرة وسط مناقشات حول مستقبل قاعدتين روسيتين رئيسيتين.

خلال المقابلة، دعا الجولاني إلى المساعدة في إعادة اللاجئين السوريين من جميع أنحاء أوروبا لكنه استبعد إجراء انتخابات فورية، وقال "نصف السكان خارج البلاد وكثيرون منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية. نحن بحاجة إلى إعادة الناس من الدول المجاورة وتركيا وأوروبا".