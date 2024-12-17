اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لحظة النطق بالحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير توكيل.. فيديو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:55 م
لحظة النطق بالحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير توكيل.. فيديو هيئة المحكمة
كتب - سليم على - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر اليوم السابع فيديو لحظة حكم محكمة مستانف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام  كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

محاكمة عصام صاصا (1)
هيئة المحكمة

 

محاكمة عصام صاصا (3)
النطق بالحكم

 

محاكمة عصام صاصا (4)
المحكمة

 

محاكمة عصام صاصا (5)
القاضى فى قضية المطرب عصام صاصا

 

محاكمة عصام صاصا (7)
هيئة المحكمة

 

محاكمة عصام صاصا (8)
جلسة محاكمة عصام صاصا

 

محاكمة عصام صاصا (10)
النطق بالحكم

 

محاكمة عصام صاصا (11)
جانب من الجلسة

 

محاكمة عصام صاصا (12)
محاكمة عصام صاصا 

 

محاكمة عصام صاصا (13)
عصام صاصا

 

محاكمة عصام صاصا (14)
محاكمة عصام صاصا

 

محاكمة عصام صاصا (15)
عصام صاصا وشقيقه

 

محاكمة عصام صاصا (16)
هيئة المحكمة

 

محاكمة عصام صاصا (17)
محاكمة عصام صاصا 

 







مشاركة

عصام صاصا

حبس صاصا

برأة صاصا

حكم صاصا

الافراج عن صاصا

اخلاء سبيل عصام صاصا




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة