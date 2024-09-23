أخوه استلم ظرف ووقع على أوراق لا يعلم محتواها.. حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه

كتب سليم على

يستكمل اليوم السابع نشر حيثيات محكمة جنايات الجيزة، بالحكم على مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وعاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

قال المتهم الأول محمد طه طلعت مهنى، إنه يعمل مدير لأعمال أخيه المتهم الرابع عصام طه طلعت، وأن من تدعى "سارة خليفة" أبلغته بالذهاب لاستلام ظرف من أحد الأشخاص، ولم تفصح عن محتواه، وأن المتهم الثانى محمود أحمد، أرسل له موقع جغرافى لمكان لقائهما، وتقابل به دون النزول من السيارة استقلاله، وسلمه المتهم الثانى ظرفا وطلب منه التوقيع على أوراق لا يعلم محتواها باسم المتهم الرابع وليس باسمه الشخصى، ووضع بصمته وغادر، ثم تواصلت " سارة خليفة" وأبلغته بتسليم الظرف بحالته إلى محام، فتوجه له وتقابل بأحد الأشخاص على درج مكتب المحامى بشارع النيل، وسلمه الظرف دون أن يعلم محتواه وغادر، وأنه لا يعلم شيئا عن الاتهام المسند إليه.

وأضاف المتهم الرابع أنه لا يعلم شسئا عن التوكيل سند الاتهام، وأنه كان لديه حفل بإمارة دبي بتاريخ 9 مايو الماضى، وكانت معه من تدعى "سارة خليفة"، وأنه قد علم من المتهم الثالث بإمكانية عمل توكيل للمحامى " محمد حمودة" عبر بوابة مصر الرقمية ، وأرسل له صوره بطاقته، ثم علم بوجود مشكلة بشأن التوكيل، وأن المتهم الثالث أبلغ "سارة خليفة" بأن يقوم المتهم الرابع بعمل إقرار صحة التوكيل فاستصدره بحسن النية، وأنه كان معتقدا بصحة التوكيل ، وقام باستصدار توكيل من القنصلية المصرية بدبى للمحامى "حمودة" للتعامل به عندما علم أن هناك مشكلة، وأن "سارة خليفة " التي كانت معه بإمارة دبي هي من تواصلت بالمتهم الثالث لعدم معرفته به، وأنه أرسل لأخيه المتهم الأول نماذج توقيعاته ليصرف نقودا من حسابه البنكى وليس من أجل التوكيل، وأنه كان معتقدا بصحة التوكيل عبر بوابة مصر الرقمية.



