كل ما تريد معرفته عن منح العمالة غير المنتظمة بعد زيادتها من 500 إلى 1000 جنيه

كتبت آية دعبس

تبدأ وزارة العمل، فى تطبيق قرار زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه، اعتبارا من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ويأتى قرار الزيادة ضمن إجراءات الدولة ممثلة فى وزارة العمل لتوفير الرعاية والخدمات اللازمة لتلك الفئة من العمالة.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير، كل التفاصيل اللازمة بمنحة العمالة غير المنتظمة، وهى:

1- قررت وزارة العمل رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه.

2- سيتم تفعيل قرار زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إبتداء من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025.

3- تحصل العمالة غير المنتظمة على 6 منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف ، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك ،وعيدي الفطر والأضحى ،وعيد العمال.

4- التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، مليار و500 مليون جنيه سنويًا بعد زيادة قيمة المنحة.

5- المنح الدورية تصرف فقط للعمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها.

6- كما تحصل العمالة غير المنتظمة على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث، وتم مؤخرا استحداث بند مواجهة الحوادث والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.