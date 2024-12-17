غرامات مترو الأنفاق فى عام 2025 تصل لألف جنيه.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

يطبق مترو الأنفاق غرامات على المخالفين من الركاب بشكل عام لفرض الانضباط داخل المترو والحفاظ على الممتلكات، والتى تصل إلى 1000 جنيه، فى بعض المخالفات، ويتم تطبيق غرامات مترو الانفاق فى الخطوط الثلاثة، وفى النقاط التالية غرامات مترو الأنفاق لعام 2025 .

غرامات مترو الأنفاق:

1- تجاوز الراكب "عدد المحطات": 50 جنيها.

2- استخدام نفس التذكرة في الذهاب والعودة: 50 جنيها.

3- انتظار الراكب أكثر من ساعتين بدون داعى: 50 جنيها.

4- تجاوز الراكب باشتراك المترو للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيها.

5- استخدام تذكرة مخفضة دون وجه حق : 100 جنيه.

6- عبور الراكب من بوابات التذاكر الإلكترونية دون تذكرة: 100 جنيه.

7- استخدام تذكرة في الخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه.

8- استخدام اشتراك منتهي المدة: 300 جنيه/ شهر + 50 جنيها.

9- استخدام اشتراك لغير صاحبه فئة كبار السن فوق 70 عاما: 1000 + 50 جنيها

11- استخدام اشتراك منتهي الصلاحية فئة المحاربين القدماء: 200/ شهر + 50 جنيها

12- تعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

13- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

14- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

15- ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المخصصة: 250 جنيها.

16- عبور شريط السكة: 250 جنيها.

17- عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أي أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيها.

18- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

19- التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيها.

20- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

21- اساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات: 250 جنيها.



غرامات مترو الأنفاق