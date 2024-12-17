غدا.. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة جامعة القاهرة

محمد صبحى

تبدأ كلية التجارة بجامعة القاهرة، غدا الأربعاء، ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى تعقد حضوريا بالكلية ومبنى الامتحانات بالجامعة.

وكانت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، قالت إن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب المستويات الدراسية المختلفة والبرامج الخاصة، إذ من المقرر أن تبدأ الاختبارات 18 ديسمبر الجارى، وتنتهى نهاية شهر يناير.

وأضافت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أساتذة المواد يستعدون بوضع نماذج للاسئلة والاختبارات، لافتة إلى الالتزام بقرار مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات بشكل وطبيعة الامتحان بيحث يضم أسئلة مقالية مع البابل شيت.

أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات في إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفي هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات والمعاهد بالانتهاء من إعلان جداول الامتحانات قبل بدئها بوقت كاف، مؤكدا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة بشأن آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة.

ومن جانبه أشار الدكتور احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى تأكيد مجلس الجامعة

على الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة أو تطبيق أي عقوبة عليهم، وتوجيه الملاحظين بعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء عقد الامتحانات.