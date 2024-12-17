اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:14 م
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زراعة الشرقية توصى المزارعين بضبط مواعيد الرى ومراقبة الأصداء…صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:44 م
زراعة الشرقية توصى المزارعين بضبط مواعيد الرى ومراقبة الأصداء…صور المزارعين
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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عقدت اللجنة القومية لمحصول القمح بمديرية الزراعة بالشرقية ندوة مع المزارعين لتعريفهم بكيفية متابعة محصول القمح من الزراعة وحتى الحصاد.

قالت الدكتورة إيمان مصطفى الأستاذ بمركز البحوث الزراعية قسم بحوث القمح وضمن الحملة القومية للقمح بالشرقية لعدد من المزارعين فى ندوة ارشادية عن محصول القمح تمت بقرية الشوافين مركز كفر صقر محافظة الشرقية أن محصول القمح يجب أن يتم زراعته ورعايته بدقة فائقة خاصة أنه من المحاصيل الاستراتيجية التى تهتم بها الدولة وتكون زراعته فى النصف الثانى من شهر نوفمبر وتتم الزراعة عقب تجهيز الحقل للزراعة بثلاثة طرق الأولى الطريقة الحوفى وفيها يتم تسوية الأرض عقب حرثها وتشميسها وتزرع بالسطارة يأخذ الفدان من 35 إلى 45 كيلو تقاوى.

وأضاف المهندس وليد الشوادفى  مسئول القمح بالشرقية  أنه يجب مراقبة محصول القمح بشكل جيد خاصة إصابات الأصداء واهمهم الصدأ الأصفر لافتا أن المزارع عندما يرى بحقله أى أنواع الصدأ ويقوم مفحص زرقة القمح المصابة بالأصدقاء فإذا تركت اثر اصفر  أصابعه عليه فورا برش المبيد الفطري المناسب والموصى به من الوزارة والموارد بالجمعيات الزراعية

وفى نهاية الندوة فتح حوار مع المزارعين أجاب فيه عن كل الأسئلة الخاصة والمعلمة بمحصول القمح

 

 

المزارعين
المزارعين

 

بحقول القمح
بحقول القمح

 

حضور الندوة
حضور الندوة

 

عدد من المزارعين
عدد من المزارعين

 

مسئول القمح بالشرقية
مسئول القمح بالشرقية

 







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محصول القمح

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