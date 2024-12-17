رئيس وزراء أوكرانيا: أوكرانيا مستعدة لنقل أى غاز باستثناء الغاز الروسى

أ ش أ

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، الاثنين ، أن أوكرانيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لنقل أي غاز باستثناء الغاز الروسي.



جاء ذلك بعد محادثات أجراها شميهال مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، حسبما أفادت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.



وقال شميهال ، في منشور عبر تيليجرام ، "لقد أجريت مناقشات مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ، وأكدت أن أولوية أوكرانيا هي ضمان أمن الطاقة لجميع أوروبا، وعلى وجه التحديد، إمدادات الغاز دون انقطاع خلال فصل الشتاء".



وأشار إلى أن عملاً مهما تم إنجازه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع دول التكتل الأوروبي في السنوات الأخيرة لضمان إمدادات الغاز الموثوقة ومنع استخدام الطاقة كسلاح.



وأضاف "إن أوكرانيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، لذلك، إذا تواصلت المفوضية الأوروبية رسميا بأوكرانيا بشأن عبور أي غاز باستثناء الغاز الروسي، فسنناقش ذلك بالطبع ، ونحن مستعدون لتنفيذ اتفاقيات تستند إلى مبادئ أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي بأكمله وكل دولة أوروبية".



ونوه شميهال بأن اتفاقية عبور الغاز الأوكرانية مع روسيا تنتهي في الأول من يناير 2025، ولن يتم تمديدها.