رئيس جامعة جنوب الوادى يوجه بالانتهاء من مشروعات رصف الطرق بين الكليات

قنا صابر سعيد

ناقش الدكتور أحمد احمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، معدلات الإنجاز فى المشروعات التطويرية بالجامعة، بحضور الدكتور حسين مغربي، المستشار الهندسي للجامعة، الدكتورة جميانة داود المستشار الهندسي للجامعة، ومحمود خليفة مدير عام الحسابات و الموازنة، والمهندس محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية، ونجدية عبد النعيم، مدير عام التخطيط وعلاء نصر و على معتوق مسئولى إدارة الموازنة.

أكد رئيس الجامعة، ضرورة حسن استثمار الموارد المتاحة وأهمية تلك المشروعات التطويرية للعمل علي رفع كفاءة وجودة التعليم و التطوير المستمر بالجامعة.

ووجه عكاوي، بضرورة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق بين الكليات والوصلات المنزلية وصرف التكيفات والموقع أمام كليات العلاج الطبيعى والإعلام والعلوم.