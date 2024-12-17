اليوم السابع
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رئيسة وزراء إيطاليا: مستعدون للحوار مع القيادة السورية الجديدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:26 م
رئيسة وزراء إيطاليا: مستعدون للحوار مع القيادة السورية الجديدة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني
أ ش أ

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن إيطاليا مستعدة للحوار مع القيادة السورية الجديدة، كجزء من التقييمات والإجراءات المشتركة مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وأشارت ميلوني - أمام مجلس النواب الإيطالي اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن "القوى التي أثبتت وجودها غير متجانسة، ولديها أصول مختلفة ومصالح متناقضة محتملة، ومن الواضح أن هناك قلقا بشأن مستقبل الأمة"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضافت أن إيطاليا - الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي لديها سفارة مفتوحة في دمشق - مستعدة للحوار مع القيادة السورية الجديدة، وذلك في سياق التقييمات والإجراءات المشتركة مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

 







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ايطاليا

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القيادة السورية الجديدة

هيئة تحرير الشام



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