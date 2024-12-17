خريطة سوق اليوم الواحد بأحياء الإسكندرية بعد تحويلة لسوق متنقل

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية ، انطلاق سوق اليوم الواحد للمزارعين يوميا عدا الجمعة، من مختلف أحياء الإسكندرية، من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء وبتخفيضات تصل إلى 30%.

ونستعرض فى السطور التالية خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية:

السبت والأحد:

* بنطاق حى شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم

* بنطاق حي العجمي بجوار مبني حي العجمى البيطاش



الإثنين والثلاثاء:

* بنطاق حي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك

* بنطاق حي منتزة أول ميدان محمد نجيب



الأربعاء والخميس:

* بنطاق حي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية جراج الشهر العقاري

* بنطاق حي المنتزة ثان بميدان مسجد المندرة بحري

الخميس فقط

* بنطاق حي وسط محطة الرمل خلف سينما أمير

يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.



وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.



الإقبال على السوق



البقالة بالسوق



السوق بالعجمى



توافر اللحوم بالسوق



سوق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد



سوق متنقل بالأحياء