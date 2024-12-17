جامعة دمنهور ترفع درجة الاستعداد لماراثون امتحانات الفصل الدراسي

عُقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر مجلس عمداء جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

رئيس جامعة دمنهور : برنامج القيادات الجامعية المصرية منصة للمشاركة وتبادل الخبرات

استهل ترابيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، ثم استعرض سيادته مخرجات ورشة العمل التي جاءت على هامش المشاركة في فعاليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية، الذي استضافته هيئة فولبرايت مصر، بحضور الأستاذ الدكتور / محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيداً بالموضوعات المهمة التي تم مناقشتها لتطوير منظومة التعليم العالي في سياق أجندة التنمية المستدامة في مصر، مؤكداً أن النسخة السادسة من برنامج القيادات الجامعية والذي تم تأسيسه عام 2018، أصبح على مر السنين مساحة ومنصة للمشاركة وتبادل الخبرات، ويجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية مع خبراء أمريكيين.

ترابيس يناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ويوجه بضرورة مراعاة الطلاب ذوي الهمم

وعن استعدادات كليات الجامعة لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، وجه رئيس الجامعة بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات، و ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية من صيانة دورية لمباني الامتحانات وأماكن المراقبة مؤكداً على ضرورة توفير التأمين اللازم لجميع لجان الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، من حيث توفير الرعاية الطبية، والإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان.

كما وجه رئيس الجامعة بالانتهاء من إعلان جداول الامتحانات قبل بدئها بوقت كاف، مع مراعاة الإجازات الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب، مشددا على ضرورة تواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه في نفس التخصص منذ بدء الامتحان وحتى نهايته، وأن تكون الأسئلة الموضوعة تتناسب مع زمن الإجابة، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، و اتباع توصيات المجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم الاعتماد على نظام أسئلة الاختيار من متعدد (Bubble Sheet) كوسيلة التقييم الوحيدة على مستوى المقررات التخصصية في الجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025.

وحدة إدارة مشروعات التطوير تستعرض الإصدار الجديد للموقع الالكتروني للجامعة تمهيداً لإطلاقه

و في إطار سعي جامعة دمنهور إلى تحقيق التميز والريادة في الأداء العلمي و الأكاديمي، وحرصها على التطوير المستمر لتعزيز وتطوير خدماتها الإلكترونية، استعرض الدكتور/ عماد نوير - المدير التنفيذي لوحدة مشروعات التطوير بالجامعة الإصدار الجديد لموقع الجامعة تمهيداً لإطلاقه، بعد تطويره وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة وإعادة تصميمه ليكون أسهل تصفحا وأكثر توافقا مع جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، إذ يتيح الموقع الجديد لزواره تجربة فريدة من حيث سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية من خلال خطوات سلسلة تلبي تطلعات الجميع.

كما استعرض "نوير" جهود وحدة صيانة الحاسب الآلي والشبكات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالجامعة من خلال وضع آليات دقيقة للصيانة الدورية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأجهزة واستمراريتها في دعم العملية التعليمية والإدارية.

من جانبه ثمن ترابيس جهود وحدة مشروعات التطوير بالجامعة مقدماً الشكر لفريق العمل الذي ضم كلا من:

الدكتور عماد نوير ـ مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير، الدكتور عصام أمين مدير مركز تكنولوجيا المعلومات، الدكتورمحمد عبداللطيف مدير مركز إنتاج البرمجيات ومدرس علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، المهندس محمد البستاوي مدير وحدة شبكة المعلومات، المهندس حسام الدين أحمد مدير وحدة صيانة الحاسب الآلي.