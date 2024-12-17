تنفيذ شبكات كهرباء بالتوسعات الجنوبية والمعاهد والجامعات بسوهاج الجديدة

سوهاج محمود مقبول

شهدت مدينة سوهاج الجديدة، قيام المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز المدينة، بمراجعة أعمال تنفيذ شبكات الكهرباء في عدة مناطق حيوية بالمدينة شملت الزيارة منطقة التوسعات الجنوبية "المرحلة الثانية"، حيث تم الانتهاء من فرد كابلات التغذية العمومية على طول طريق المطار حتى محطة المحولات الجديدة المزمع تنفيذها كما تابع أعمال تركيب موزع كهرباء لمنطقة 455 فدان، وذلك لتأمين تغذية كهربائية كاملة للمنطقة.

وفي ذات السياق، تابع عبد البديع تنفيذ شبكة الكهرباء لعمارات الإسكان الاجتماعي في منطقة 735 فدان، وأكد على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال وفقاً للجدول الزمني ووفقاً لأعلى المواصفات وتمت متابعة سير العمل في شبكة الكهرباء لمنطقة الجامعات والمعاهد، حيث تم فرد معظم الكابلات الكهربائية وتم إطلاق التيار الكهربائي في مدرستين خاصتين.

كما شملت المتابعات الأخرى تنفيذ شبكات الكهرباء في مناطق متنوعة بالمدينة مثل منطقة 3 الاجتماعي، المنطقة الصناعية، منطقة الـ55 فدان، منطقة الـ127 فدان، وأبني بيتك، بالإضافة إلى منطقة 16 عمارة إسكان اجتماعي ومنطقة 214 فدان. الهدف من هذه المتابعات هو توفير مصدر كهربائي دائم لتلك المناطق التي يتم تنفيذ مشاريع خدمية فيها.

وأكد المهندس شريف عبد البديع، على أهمية التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني للمشروعات وتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والمواصفات.



أعمال فرد الكابلات بالمنطقة الجنوبية



جانب من الاعمال الخاصة بالكهرباء



فرد الكابلات