تعرف على فعاليات مديرية الشباب بكفر الشيخ لذوي الهمم

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عدد من الفعاليات، منها تدريبات الكاراتيه والألعاب الترويحية بمراكز أطفال التوحد بمراكز سيدي سالم وكفر الشيخ تحت شعار "نتوحد من أجلهم" بهدف دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع المحيط بطرق علمية حديثة، تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة، تضمن التكيف مع البيئة الخارجية، ونظمت ورشة عمل فنية في كتابة السيناريو والحوار بمركز شباب بيلا، اليوم الثلاثاء بمشاركة 35 شاب من أعضاء النادي، ضمن فاعليات النادي الثقافي

كما شاركت مجموعة المستقبل الكشفية من محافظة كفر الشيخ في المهرجان الكشفي الثاني لختام الأنشطة الكشفية للنشء من أعضاء الفرق الكشفية تحت شعار "عالم واحد...كشافة واحدة " وتطلقه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية ويستمر حتى 19 ديسمبر برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مجموعة المستقبل الكشفية من مركز شباب بيلا المكونة من 20 طليع، تشارك فاعليات المهرجان بهدف تنشيط الحركة الكشفية داخل مراكز الشباب وتدريب النشء على بعض المهارات والقوانين الكشفية " الوعد والقانون، التعرف على تاريخ الحركة الكشفية، انواع العقد والتخييم، الألعاب الكشفية وغيرها ويشارك 600 طليع من جميع محافظات مصر من فرق "الكشافة، المرشدات، الاشبال، الزهرات".

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات تتيح للأطفال من ذوي الهمم المشاركة في الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية، لتنمية واكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة قدمت تعريف السيناريو وأشهر كتابه في تاريخ السينما والمسرح، الحوار وكيفية تحويل القصة إلى عمل فني مكتوب كحوار بين أبطال الرواية، الفرق بين السيناريو والحوار المكتوب للمسرح وبين ما يكتب للأعمال الدرامية والفيلم السينمائي، تحويل القصة من مجرد سرد أحداث الي عمل فني يمكن إنتاجه وعرضه بصورة درامية ومسرحية.



الحضور بورشة العمل



تدريبات الكاراتية ويوم ترفيهى لأطفال التوحد



مجموعة المستقبل الكشفية بكفر الشيخ تشارك فاعليات المهرجان الكشفى