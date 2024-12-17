اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تسليم عدد من "نموذج 8 تصالح" للمواطنين بحى الكوثر فى سوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:38 م
تسليم عدد من "نموذج 8 تصالح" للمواطنين بحى الكوثر فى سوهاج تسليم عدد من نموذج 8 تصالح للمواطنين
سوهاج عمرو خلف

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قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، بتسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح " للمواطنين من أهالي حي الكوثر، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر  ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة تسليم نموذج 8 للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد السكرتير العام الالتزام بتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات  المحافظ بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، لما له من تأثير على استقرار أوضاع الملكية للمواطنين ومراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تسليم "النموذج 8" يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، مع التأكيد على استمرار بحث المشكلات التي تقدم بها من انهوا ملفات التصالح والتي سيتم التوصل إلى حلول لها في القريب العجل تنسيقا وجهات الاختصاص.

 







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