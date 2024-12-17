اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 222 ألف رأس ماشية وتنظيم 12 قافلة مجانية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:48 م
تحصين 222 ألف رأس ماشية وتنظيم 12 قافلة مجانية الدكتور فتحي عبد العال وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، أن المديرية تمكنت من تنظيم 12 قافلة بيطرية بقرية الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبتكليف اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، لتقديم الخدمة البيطرية لمستحقيها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف عبد العال، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى جرى تحصين 222 ألف ماشية، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمراكز والقرى التابعة  لها في الاسبوع الخامس من الحملة، بإشراف الدكتور فتحي عبد العال وكيل الوزارةـ، عن طريق 120 لجنة بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.







مشاركة

كفر الشيخ

مديرية الطب البيطري

قوافل بيطرية

مراكز كفر الشيخ

حمى قلاعية

حمى الوادي المتصدع

مبادرة بداية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة