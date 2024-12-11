ضبط أدوية بيطرية محظور تداولها ولحوم مجمدة مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، من ضبط عدد 185 عبوة أدوية بيطرية ما بين محظور تداولها ومجهولة المصدر وتم تحرير محاضر أرقام 10955 و10956 لسنة 2024 جنح مركز بيلا بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري من ضبط ربع طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية مجهولة المصدر بسيدى سالم، جاء ذلك بإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور عماد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والمقدم أحمد بسيونى رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ.



ضبط أدوية بيطرية محظورة التداول