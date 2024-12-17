الصين والهند تعتزمان مناقشة القضايا الحدودية بينهما

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان الاثنين، أن الصين والهند ستعقدان الاجتماع الثالث والعشرين للممثلين الخاصين المعنيين بقضية الحدود الصينية الهندية بعد غد الأربعاء في بكين.



وقال لين، حسبما نقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية، إن وانج يي، الممثل الخاص للصين بشأن قضية الحدود الصينية الهندية ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، سيرأس الاجتماع مع الممثل الخاص للهند أجيت دوفال، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي للبلاد.



والتقى زعيما الصين والهند في أكتوبر الماضي في قازان بروسيا حيث اتفقا على الاستفادة بشكل جيد من آلية الممثلين الخاصين لقضية الحدود الصينية الهندية، وضمان السلام والهدوء في المناطق الحدودية، وإيجاد تسوية عادلة ومعقولة.

واستضافت الهند الاجتماع الأخير لهذه القضية في عام 2019.