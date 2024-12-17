الرئيس الكوري الجنوبي "بالإنابة" يتعهد بسرعة تنفيذ ميزانية 2025 للمساعدة في استقرار الاقتصاد

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قال رئيس كوريا الجنوبية "بالإنابة" هان دوك سو اليوم /الثلاثاء/ إن الحكومة ستعمل على تنفيذ ميزانية عام 2025 في اليوم الأول من العام المقبل؛ للمساعدة في استقرار الاقتصاد وسط تزايد حالة عدم اليقين في الداخل والخارج.

ودعا هان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إلى التخصيص السريع للميزانية خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء، بعد توليه القيادة المؤقتة عقب عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول.

وأمر الوكالات الحكومية ذات الصلة بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتنفيذ الميزانيات في النصف الأول من العام المقبل من أجل دفع إنعاش الاقتصاد بسرعة، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفئات المحرومة اجتماعيا والتجار الصغار والصناعات المتقدمة، وغيرها من المجالات المشابهة.