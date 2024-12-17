كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات كورية شمالية وروسية

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فرضت حكومة كوريا الجنوبية، عقوبات ضد عدد من الأفراد والكيانات الكورية الشمالية والروسية، من بينهم جنرالات من كوريا الشمالية تم نشرهم في روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات ضد 11 فردا و15 كيانا لانتهاك عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف الوزارة أن الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الأخيرة قاموا بتسهيل التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا، والحصول بشكل غير مشروع على الأموال والمواد اللازمة لتطوير البرامج الصاروخية والنووية لبيونج يانج.

كما شملت العقوبات، أفرادا وشركات روسية للاشتباه في قيامهم بتقديم إمدادات ودعم مالي لتجارة الأسلحة بين موسكو وبيونج يانج.

تأتي هذه العقوبات في أعقاب إصدار عشر دول - من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بيان مشترك أدانوا فيه زيادة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - أمس - عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات كورية شمالية.