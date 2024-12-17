اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: تمديد وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 09:48 م
الخارجية الأمريكية: تمديد وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية حتى نهاية الأسبوع بلينكن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الخارجية الأمريكية، إنه تم تمديد وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "لن نرسل دبلوماسيين أمريكيين إلى سوريا إلا عندما نطمئن أن وضعهم سيكون آمنا".

وأشارت إلى أن المكافأة البالغة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "الجولاني" تقود للقبض عليه لا تزال قائمة، مردفة :"مستمرون في الانخراط مع الوسطاء وهناك تفاؤل حذر حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة". 

 







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