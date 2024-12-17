البيت الأبيض: لا قلق من المسيرات المرصودة في أجواء الولايات المتحدة

أحمد علوى

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الطائرات المسيّرة الغامضة التي تم رصدها شمال شرق الولايات المتحدة، تعمل بشكل قانوني.



وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، قال كيربي: "تقييمنا في هذه المرحلة، هو أن النشاط يعود إلى طائرات مسيّرة تجارية أو هاوية أو تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، وكلها تعمل بشكل قانوني".



وتثير طائرات بدون طيار كبيرة تحلق في الليل، قلق سكان ولاية نيوجرسي الأمريكية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التحقق من الأمر.