البابا تواضروس الثانى يلقى العظة الأسبوعية مساء غد الأربعاء

كتبت بتول عصام

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية غدا الأربعاء، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن أُذيعت أمس كلمة للقمص مينا جابر كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمنطقة غرب حلوان، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات القداس، وهو الأحد الأول من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "بشارة الملاك بميلاد يوحنا المعمدان" في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى ضرورة الثقة في كلمة الله والتمسك بوصايا الكتاب المقدس، "لاَ تُشَاكِلُوا هذَا الدَّهْرَ، بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ، لِتَخْتَبِرُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّالِحَةُ الْمَرْضِيَّةُ الْكَامِلَةُ" (رو 12: 2).