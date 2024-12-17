الاحتلال الإسرائيلى: نفذنا غارة جوية جنوبى لبنان

أحمد علوى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصده عنصرا من حزب الله وهو يحمل وسائل قتالية على مركبة، حسب قوله.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير منازل في بلدة كفركلا جنوبًا، كما أقدم العدو الاسرائيلي على تفجير العديد من المنازل في بلدة الناقورة، بالتزامن مع عملية توغل في محيط البلدة، إضافة إلى تحليق الطيران الإسرائيلى فوق صور وراشيا والبقاع الغربي. وأعاد الجيش الإسرائيلي تحذيره للأهالي جنوبي الليطاني بعدم الانتقال إلى قراهم وبلداتهم.

وفى سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، سحب الفرقة 98 من جنوب لبنان بعد انتشارها هناك لـ3 أشهر، وإعادتها للقتال في قطاع غزة، وأضاف الجيش في بيان: "أنهت الفرقة 98 مهمتها في الساحة الشمالية الأسبوع الماضي، بعد نحو 3 أشهر من القتال المتواصل ضد معاقل جماعة حزب الله" في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكر البيان أن جنود الفرقة 98 يستعدون حالياً "لمهمتهم التالية في قطاع غزة".