اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الإيكواس" بصدد تشكيل قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب اعتبارا من عام 2025

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:10 م
"الإيكواس" بصدد تشكيل قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب اعتبارا من عام 2025 المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس
أ ش أ

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تعمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) على تعزيز جهودها لمحاربة الجماعات الارهابية من خلال تسريع تفعيل قوة إقليمية لمكافحة الارهاب اعتبارا من عام 2025، وذلك في ظل تزايد للهجمات التي تشنها الجماعات الارهابية والتي تضرب بانتظام العديد من دول غرب إفريقيا.

ذكرت ذلك "وكالة الصحافة الإفريقية" مشيرة إلى أن هذه المبادرة ترتكز على توسيع وتعزيز "خطة العمل للقضاء على الإرهاب 2020-2024" والتي سيتم تعديلها وفقا لتطور السياق الأمني، وسيتم تنظيم اجتماع لوزراء المالية والدفاع لدول غرب إفريقيا لتحديد ترتيبات تمويل هذه القوة ذات الأهمية الحاسمة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة.

ويأتي هذا القرار بعد مناقشات أجرتها لجنة قادة الأركان التابعة للإيكواس في أغسطس الماضي، حيث أكد القادة العسكريون لدول غرب إفريقيا التزامهم بمكافحة الإرهاب للحفاظ على الاستقرار الديمقراطي في غرب إفريقيا.

وأكدت لجنة قادة الأركان من جديد التزامها بتفعيل القوة الاحتياطية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف نشر 5000 عنصر أمني، بما في ذلك فرقة معنية بمكافحة الإرهاب مكونة من 1650 عنصرا أمنيا، وستكون هذه القوة ضرورية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تثقل كاهل المنطقة بسرعة وفعالية.







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ايكواس

غرب افريقيا

الجماعات الارهابية

قوة اقليمية لمحاربة الارهاب



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