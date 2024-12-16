الرئيس النيجيرى يدعو قادة إيكواس للوحدة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي

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دعا الرئيس النيجيري بولا تينوبو قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى الوحدة لتعزيز قدرة الدول الإفريقية على معالجة التحديات المشتركة التي تواجة المنطقة من أجل تحقيق المصالح العليا لشعوبها.



وقال الرئيس النيجيري - في كلمته خلال أعمال القمة الـ66 للتكتل الإفريقي، المنعقدة حاليا في أبوجا - "نحن بحاجة ماسة إلى الاتحاد كدول متجاورة لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجه منطقتنا، فتصاعد الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي لا يمكن معالجته إلا بتعزيز التعاون الإقليمي، ويجب أن نضمن أن هذه المرحلة من تاريخنا تعزز من التزامنا بالحكم الديمقراطي والاستقرار".



وأضاف: أن "القادة سيعملون على إعادة النظر في خطط الانتقال إلى الحكم المدني في الدول التي تخضع للحكم العسكري مع التركيز على تقصير هذه الفترات من أجل صالح الشعوب ودول المنطقة".



ويناقش القادة الأفارقة خلال قمة (إيكواس) عددا من القضايا الملحة، ومن بينها تعزيز التضامن الاقتصادى بين دول المجموعة، وغيرها من القضايا التى تهدد استقرار المنطقة، بما في ذلك تصاعد الإرهاب في منطقة الساحل وحالة عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء.



ومن المتوقع أن يستعرض الزعماء جداول زمنية للدول التي تخضع للحكم العسكري مع التركيز على تقصير فترات الانتقال إلى الحكم المدني كخطوة أساسية نحو تعزيز الديمقراطية في المنطقة.



وكان الرئيس النيجيري قد عين في القمة السابقة لمجموعة (إيكواس) رئيس السنغال باسيرو ديوماني فاي وسيطا بين (إيكواس) والدول الثلاث (النيجر ومالي وبوركينا فاسو). وسيتم تقديم تقرير الرئيس فاي خلال أعمال القمة كجزء من الجهود لإيجاد حلول للتحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار.



وتهدف قمة (إيكواس) الحالية، التي تعقد تحت رئاسة الرئيس النيجيرى، إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة القضايا الأمنية والسياسية بشكل مستدام، بما يحقق مصلحة شعوب دول غرب إفريقيا.