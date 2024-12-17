"استيلاء غير ودى"..ماذا قال ترامب عن تركيا ودورها فى أحداث سوريا؟

كتبت ريم عبد الحميد

فى أول مؤتمر صحفى كبير له منذ فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن دور تركيا فى الأحداث الجارية فى سوريا، وقال إنها تسيطر على المسلحين الذين أطاحوا بالرئيس السورى المعزول بشار الأسد.

وأضاف ترامب: "هؤلاء الناس الذين دخلوا يتم التحكم بهم من قبل تركيا، وهذا أمر لا بأس به، وطريقة أخرى للقتال".

وردا على سؤال يتعلق بمصير 900 من القوات الأمريكية الموجودة حاليا فى سوريا، بدأ ترامب بالحديث عن قراره سحب الجنود الأمريكيين من البلاد خلال رئاسته الأولى قبل أن يتحدث عن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب إن تركيا قوى رئسية بالمناسبة، وأردوغان شخص أتفق معه بشكل كبير. لكن لديه قوة عسكرية كبيرة، ولم تستنفذ قوته بسبب الحرب، لقد بنى جيشا قويا للغاية.

وعاد ترامب للرد على سؤال القوات، وإعادتهم فى فترته الأولى مع تبقى بضعة مئات فقط. وتابع: الآن لدينا 900 من القوات، ولو كنا نتحدث عن جانبين، تم القضاء بشكل أساسى على أحدهما، لكن لا يعرف أحد الجانب الآخر، لكنى أعرف، هو تركيا. فتركيا هم من يقفون وراء ذلك، إنه رجل ذكى للغاية، وطالما أرادوا ذلك لآلاف السنين، وقد حصل عليه.

وعندما سئل عما إذا قلقا بشأن حدوث مزيد من الاضطراب، أجاب ترامب قائلا: لا أحد يعلم ماذا ستكون النتيجة النهائية فى المنطقة. لا أحد يعرف من سيحكم فى النهاية. أعتقد أنها تركيا، فتركيا ذكية جدا، وهو رجل ذكى جدا وقوى جدا. لقد قامت تركيا باستيلاء غير ودى دون إزهاق كثير من الأرواح.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت، نقلا عن عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، إن تركيا وجماعات مسلحة حليفة لها يعززون القوات على طول الحدود، فى إشارة مقلقة بشأن استعداد تركيا لتوغل واسع المدى فى الأراضى التي يسيطر عليها الأكراد السوريون المتحالفون مع الولايات المتحدة.

وأشار المسئولون إلى أن هذه القوات تشكل مقاتلون وأفراد كوماندوز بالزى العسكرى التركى، ومدفعية بأعداد كبيرة تتركز فى مدينة كوبانى ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا.