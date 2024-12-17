إعلام القاهرة تنظم الملتقى الأول لأنشطة طلاب الدراسات العليا.. الأحد المقبل

محمد صبحى

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، يوم الأحد المقبل، الملتقى الأول لأنشطة طلاب الدراسات العليا" الماجستير والدبلومات المهنية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام وبدعم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وعلى جانب آخر، تعقد كلية الإعلام السيمنار العلمي الخامس والثلاثون لوكالة الدراسات العليا بعنوان " توثيق المراجع بطريقة EAPS : نحو دليل عربي موحد لكتابة المراجع والذي تحاضر به الدكتورة أماني رضا الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون .. يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.



فيما تواصل كلية الإعلام جامعة القاهرة إتاحة التقدم فى الدبلوم والماجستير المهني في الاتصال السياسي الذي يحاضر فيها أساتذة الإعلام وخبراء متخصصين في المجال يقدموا كل المهارات والخبرات في نظريات الإعلام كتابة الأخبار والتقارير السياسية، وأساليب واستراتيجيات الإقناع، و إعلام الأزمات السياسية .