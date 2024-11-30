فبراير آخر موعد لتقدم البحوث العلمية للمشاركة بالمؤتمر الدولى لإعلام القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

حددت كلية الإعلام جامعة القاهرة يوم 6 فبراير المقبل، آخر موعد لتقديم البحوث العلمية كاملة للمؤتمر العلمى الدولى رقم 30 " الاتصال الصحى وتمكين المجتمعات المعاصرة".

ويعقد المؤتمر خلال شهر مارس المقبل، وذلك تحت رعاية دكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبدعم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، والأمانة للمؤتمر الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتمثلت شروط التقديم وتسليم البحوث والملخصات:

1. تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم مع البحث ملخص بغير اللغة التي كتب بها علي ألا يزيد الملخص عن صفحة واحدة.

2. كما يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة بجحم A4 ، و حجم الخط يجب أن يكون 14 بنط ، و الفونت المستخدم هو ARABIC SIMPLIFIED.

3. وبالنسبة إلى أبحاث متطلبات الدكتوراة ، عدد صفحات البحث لا تزيد عن 25 صفحة .

4. يكتب اسم الباحث وعنوان البحث وبيانات المؤتمر على غلاف مستقل.

5. الهوامش في المتن بأرقام متسلسلة، وتأتي بالقائمة في نهاية البحث.

6. العناوين تكتب ببنط 16.

7. مقاس صفحة الكتابة 19 في 12.

8. يتلقي المؤتمر ثلاث نسخ مطبوعة من البحث + SOFT COPY OM CD2.

9. لا ترد الأبحاث التي لا تقبل للنشر.

10. يشترط ألا يكون قد سبق نشر البحث في أي مكان أخر.

11. تنشر البحوث المقبولة بالمؤتمر في عدد خاص من مجلة الكلية وذلك بعد تحكيمها من قبل اللجنة العلمية بالمؤتمر.

12. يسدد مع نسخ البحث فيمة الاشتراك بالمؤتمر.

مواعيد وصول الملخصات والبحوث لأمانة المؤتمر:

يتم قبول ملخصات البحوث (حوالي 150 كلمة) حتي 31 أكتوبر2024 كحد أقصي.

كما يتم قبول البحوث الكاملة حتي 6 فبراير 2025.

البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر...CONFERENCE_FOMCCU@MCOMM.CU.EDU.EG

ارقام التواصل هي : 01228924595 - 01000460356