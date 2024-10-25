لو ابنك عنده صعوبات فى الكلام.. كيفية علاج النطق وفوائده

كتب – حسام الشقويرى

يعد علاج النطق أحد أشكال الرعاية الصحية التي تساعد على تحسين التواصل والكلام. كما يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين وظيفة البلع والسلوكيات الأخرى المرتبطة بالتغذية، ويشيع حدوث هذه الاضطرابات بين الأطفال الصغار، ولكن العديد من البالغين يعانون من حالة مرتبطة بها، وفقا لما نشره موقع health.

ما الذي يعالجه علاج النطق؟

يعالج علاج النطق اضطرابات مختلفة تتعلق بالسمع والكلام واللغة والقراءة والكتابة والتواصل الاجتماعي وجودة الصوت والأداء التنفيذي (على سبيل المثال، الذاكرة وحل المشكلات) والتغذية والبلع.

تشمل اضطرابات الكلام المحددة ما يلي:

اضطرابات النطق: صعوبة نطق الكلمات أو الأصوات مثل صوت "s" (على سبيل المثال، نطق "thun" بدلاً من "sun"). يمكن أن يحدث هذا أثناء تطور اللغة في مرحلة الطفولة أو مع مشاكل بنيوية مثل رباط اللسان. رباط اللسان هو عندما يربط شريط صغير من الجلد طرف اللسان بأسفل الفم.

عسر التلفظ: كلام بطيء أو غير واضح أو غير واضح. يحدث هذا مع تراجع التحكم في عضلات الفم بسبب الحالات العصبية (المرتبطة بالدماغ أو الجهاز العصبي)، مثل التصلب المتعدد (MS).

فقدان القدرة على الكلام:

عدم القدرة على معرفة ما تريد قوله ولكنك تجد صعوبة في نطق الأصوات أو الكلمات الصحيحة. يمكن أن يؤدي فقدان القدرة على الكلام إلى بطء الكلام أو حدوث أخطاء فيه أو الحاجة إلى تحريك اللسان والشفتين عمدًا لنطق الأصوات والكلمات. يمكن أن يحدث فقدان القدرة على الكلام عند الولادة، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا نتيجة لإصابات في الدماغ أو أورام في الدماغ أو سكتة دماغية .

اضطرابات الطلاقة:

اضطرابات تدفق الكلام مثل التأتأة. التأتأة هي انقطاع الكلام وتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات. لا يزال الباحثون يستكشفون الأسباب المحتملة لاضطراب الطلاقة، ولكن يبدو أنها تشمل العوامل الوراثية ومكونات النمو والعوامل العصبية (كيفية معالجة الدماغ) وإصابة الدماغ. يتغلب العديد من الأطفال على اضطرابات الطلاقة، ولكنها قد تستمر حتى مرحلة البلوغ.

اضطرابات الصوت:

تشنج الحبال الصوتية (الصوت المتقطع)، وبحة الصوت، ومشاكل النبرة، أو إجهاد الصوت هي أمثلة على اضطرابات الصوت. يمكن أن ينتج هذا عن العدوى، أو الإفراط في استخدام الحبال الصوتية، أو الاضطرابات العصبية.

كيف يعمل علاج النطق ؟

يتضمن علاج النطق تقنيات مثل ممارسة اللغة، وتمارين النطق، وعلاج الصوت، وتمارين البلع. ويبدأ بتقييم شامل، بما في ذلك مراقبة استراتيجيات التواصل والتحديات والإحباطات.

أطفال

يتضمن علاج النطق للرضع والأطفال الصغار والأطفال أنشطة ممتعة وجذابة مثل اللعب وتمارين اللغة والقراءة وبطاقات الصور وتقليد الأصوات الصحيحة. وهذا يساعد في جعل التعلم أكثر متعة.

وفي كثير من الأحيان يحضر الآباء أو مقدمو الرعاية الجلسات ويتعلمون طرق دعم الأطفال في المنزل، سيقوم أخصائي النطق واللغة أو أخصائي أمراض النطق بتعديل خطة العلاج لتتناسب مع مرحلة نمو الطفل. يمكن أن يساعد التعرف المبكر والتدخل (العلاج) في تحسين النتائج.

البالغون

مع البالغين، سيبدأ أخصائي النطق واللغة أو أخصائي علاج النطق بإجراء تقييم لتحديد التحديات المحددة. ثم سيقومون بإنشاء خطة رعاية محددة تعالج المخاوف الأساسية مثل:

الحالات الطبية

تعديل اللهجة

تحديات الصوت

عدم الطلاقة

نطق

اللغة المحادثة

حل المشاكل

تمارين الذاكرة

ماذا تتوقع أثناء العلاج النطقي

فوائد علاج النطق

زيادة الثقة بالنفس:

إن اكتساب المزيد من التحكم في اللغة والتواصل يمكن أن يزيد من الثقة بالنفس ويعزز احترام الذات. ونتيجة لذلك، قد تكون أكثر استعدادًا وحماسًا للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

تحسين الأداء الأكاديمي أو المهني:

يمكن أن يؤدي الكلام واللغة الواضحة إلى تحسين مهارات الفهم والقراءة والكتابة. وهذا يمكن أن يدعم النجاح الأكاديمي. يمكن أن تساعد مهارات النطق واللغة والعرض الأفضل في التطوير الوظيفي.

استقلالية أكبر:

يمكن أن يؤدي علاج النطق إلى زيادة الاعتماد على الذات، خاصة إذا كنت تعاني من تحديات تواصل شديدة. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح لك طرق التواصل المعزز والبديل (AAC) ، مثل أجهزة توليد الكلام (SGDs)، بالتعبير عن نفسك بشكل أكثر استقلالية.