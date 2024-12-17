أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء استهداف القوات الروسية 30 بلدة بإقليم خيرسون

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، صباح اليوم /الثلاثاء/ مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ :"إن القوات الروسية هاجمت 30 بلدة تابعة للإقليم؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن المناطق السكنية في المنطقة كما ألحقت الهجمات أضرارًا بمبنيين سكنيين و15 منزلًا خاصًا، دمر الروس خط أنابيب غاز والعديد من المباني السكنية والإدارية.