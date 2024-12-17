أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعى الروسى

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن "أجهزة الأمن الأوكرانية أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعى الروسى إيجور كيريلوف.

في وقت سابق، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعى بالجيش الروسي إيغور كيريلوف ومساعده في انفجار وقع في العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أكدت السلطات الروسية ووسائل إعلام محلية.

وكان قد ‏أفاد موقع ريبار العسكري الروسي عن مقتل كيريلوف في انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، في حين أكد مصدر أمني لقناة "روسيا اليوم" أن الانفجار أسفر عن مقتل الفريق إيجور كيريلوف ومساعده.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية هذه الأنباء لاحقًا، وأعلنت عن فتح تحقيق جنائي في انفجار سيارة.