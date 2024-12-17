أماكن أسواق اليوم الواحد بالجيزة.. السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أماكن أسواق اليوم الواحد وأسعار المنتجات الغذائية التي تطرحها، لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

افتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

ويطرح السوق الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، ومكرونة زنة 1 كجم بـ20 جنيهًا، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، واللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار زيت الطعام في الأسواق على النحو الآتي: عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وزيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتطرح اللوبيا المعبأة (400 جم) بـ35 جنيهًا، والفاصوليا البيضاء (400 جم) بـ39 جنيهًا، والعدس بجبة (400 جم) بـ25 جنيهًا، والعدس الأصفر المعبأ (400 جم) بـ25 جنيهًا، والأرز البسمتي المعبأ (1 كجم) بـ62 جنيهًا.

وجاءت قائمة أسعار الأجبان في الأسواق على النحو الآتي: جبنة اسطبولي بـ95 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات، وجبنة براميلي بـ95 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات، وجبنة ملح خفيف بـ100 جنيه للكيلو بدلًا من 120 جنيهًا، وجبنة دمياطي بـ95 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات، وجبنة بالقشطة بـ65 جنيهًا للكيلو بدلًا من 78 جنيهًا، وجبنة كيري بـ65 بدلًا من 78 جنيهًا للكيلو.

واستمرارًا لخطة سوق اليوم الواحد، التي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء.

وتستهدف الخطة تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين.