اليوم السابع
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أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مع العام الجديد 2025

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:00 ص
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مع العام الجديد 2025 منظومة التأمين الصحى الشامل بالقرى
أسوان – عبد الله صلاح

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تستعد محافظة أسوان، لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل رسمياً مع بداية العام الجديد 2025، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات فى المحافظة وتشغيلها تجريبياً.

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن أسوان جاهزة لمنظومة التأمين الصحى الشامل والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين، ومن ضمن الاستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، بداية من يناير المقبل، ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم التشغيل التجريبى للمنظومة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم إنشاء وتطوير العديد من الوحدات والمراكز الطبية، بإجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية و 11 مستشفى، مما ينعكس على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمستوى الراقى الذى أصبحت عليه الصروح الطبية، فى ظل اهتمام رئيس الجمهورية بالرعاية الصحية للمواطنين.







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