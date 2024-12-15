توزيع جوائز مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لطلاب مدارس أسوان والأقصر.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح





شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الأحد، اليوم الثقافى الهندى وحفل توزيع جوائز مسابقة الرسم "لمحات من الهند" بمسرح نقابة المعلمين بمدينة أسوان.

حضر الحفل، الدكتور بركاش كومار شوديرى، المستشار الثقافى لسفارة الهند، ومحمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند، ومنال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، والدكتور محمد السنوسى، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وغنية محمد، مدير إدارة أسوان التعليمية، وفاتن على، موجه عام التربية الفنية، بالإضافة إلى الدكتور شريف ممدوح مدير الأنشطة الطلابية والرياضية بجامعة بنى سويف.

وشهدت الفعاليات، التى بدأت بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، عروض فنية تتضمن: "رقص فلكلور كلاسيكى الكاتك ورقص هندى بالييوود"، يقدمع أعضاء المركز الثقافى الهندى، وعرض فنى عن رياضة اليوجا تقدمها مدرسة اليوجا بالمركز الثقافى الهندى "فلاش موب".

كما شهد الحفل تكريم عدد من الطلاب الفائزين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمسابقة الرسم "لمحات من الهند" على مستوى مدارس محافظتى أسوان والأقصر، وتم تسليمهم ميداليات تقديرية وشهادات تكريم وجوائز عينية، والتقطوا الصور التذكارية مع المسئولين.





وفى كلمته، تقدم الدكتور بركاش كومار شوديرى، المستشار الثقافى لسفارة الهند، بخالص امتنانه لمحافظة أسوان على هذه الفرصة لتنظيم حفل توزيع الجوائز فى مسابقة الرسم "لمحات من الهند" التى أقيمت فى أسوان والأقصر يومى 6 و7 نوفمبر، والتى نظمها مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بسفارة الهند فى القاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمصر.

وأوضح، أنه تم تنظيم النسخة 28 من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لأطفال المدارس المصرية من 19 محافظة فى مصر خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر وشارك فيها ما يقرب من 22572 طالباً مصرياً من بينهم أكثر من 2200 طالباً من محافظتى أسوان والأقصر، حيث أنتج الطلاب لوحات مذهلة حول مجموعة واسعة من الموضوعات التى تركز حول الهند وتراثها الفنى والثقافى وتعكس أيضاً الرابطة الثقافية الوثيقة بين الحضارتين المصرية والهندية.



الحضور



توزيع الجوائز على الطلاب



جانب من الحفل