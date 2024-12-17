اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:48 م
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أسعار اللحوم والخضار فى أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:34 م
أسعار اللحوم والخضار فى أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 لحوم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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ينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار اللحوم والسمك والخضروات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

ووفقا لقائمة أسعار سوق السيل بمدينة أسوان، جاءت قائمة الأسعار كالتالى:

سعر كيلو الطماطم = 10 جنيهات

سعر كيلو البطاطس = 10 جنيهات

البصل الأبيض = 25 جنيها

البصل الاحمر = 20 جنيها

سعر كيلو الكوسة = 10 جنيهات

الجزر = 10 جنيهات

الباذنجان = 5 جنيهات

البرتقال = 15 جنيها

البطاطا = 5 جنيهات

أسعار اللحوم والسمك:

يتراوح كيلو السمك البلطى ما بين 40 : 80 جنيه

سعر كيلو اللحمة العجالى = 360 جنيه

بينما وصل سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة = 300 جنيه


 







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