أسعار اللحوم والخضار فى أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار اللحوم والسمك والخضروات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

ووفقا لقائمة أسعار سوق السيل بمدينة أسوان، جاءت قائمة الأسعار كالتالى:

سعر كيلو الطماطم = 10 جنيهات

سعر كيلو البطاطس = 10 جنيهات

البصل الأبيض = 25 جنيها

البصل الاحمر = 20 جنيها

سعر كيلو الكوسة = 10 جنيهات

الجزر = 10 جنيهات

الباذنجان = 5 جنيهات

البرتقال = 15 جنيها

البطاطا = 5 جنيهات

أسعار اللحوم والسمك:

يتراوح كيلو السمك البلطى ما بين 40 : 80 جنيه

سعر كيلو اللحمة العجالى = 360 جنيه

بينما وصل سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة = 300 جنيه



