أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق مطروح اليوم الثلاثاء

مطروح- حسن مشالي

تشهد أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة بأنواعها المختلفة، انخفاضاً متبايناً، اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، وهو ما شجع على زيادة إقبال المواطنين على الشراء، في ظل المنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة، مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

وقال حسن عبد اللاه صاحب محل لبيع الخضر والفاكهة، إن معظم أسعار الخضر والفاكهة، تشهد تراجعاً خلال الفترة الحالية، واستقرار أسعار باقي الأصناف، مؤكداً أن الخضراوات الأساسية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل في متناول الجميع، وهناك إقبال أكثر على الشراء من المواطنين، والأسعار تتفاوت من مكان لآخر حسب الجودة والصنف.

وتتراوح الأسعار في المحال والأسواق والباعة الجائلين والمعارض المدعمة، كما يلي:

الطماطم تتراوح بين 6.5 و 8 جنيهات للكيلو.

والبطاطس بين 7 و 12.5 جنيها حسب نوعها.

والبصل بين 15 و 20 جنيها.

والليمون الشعيري 5 جنيهات، والليمون البلدي بين 50 و 60 جنيهاً.

والفلفل بين 25 و 30 جنيهاً حسب النوع والصنف.

والخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة.

وكيلو الباذنجان الكوبي 8 و 12.5 والعروس بين 12 و 20 جنيها.

وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 و 20 جنيهاً.

وكيلو البسلة من 30 لـ 35 جنيه.

فاصوليا خضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها.

قلقاس سعر الكيلو 25 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

والموز 8 و10 جنيهات للكيلو والتفاح 20 جنيها، وتتراوح أسعار البرتقال بين 4 و 8 جنيهات حسب الصنف، والفراولة بين 10 و 12 جنيها.

كما تتباين أسعار الفاكهة في كل نوع وصنف، حسب الجودة والحجم، من بنينها الأصناف التالية.

البرتقال أبو صرة يتراوح سعر الكيلو بين 12 و20 جنيها.

البرتقال اليوسفي بين 15 و30 جنيها

البرتقال السكري 15 جنيها للكيلو

ويتراوح سعر الموز بين 15 و 25 جنيها

وأوضح عدد من تجار الخضروات والفاكهة، أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، ولعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.