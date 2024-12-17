أسعار الخضار والفاكهة فى سوق اليوم الواحد بالمنيا اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع اسعار الخضروات والفاكهة فى سوق اليوم الواحد بمحافظة المنيا والذى تم افتتاحة امس واستمر اليوم طبقا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حتى يتمكن المواطنين من شراء مستلزماتهم.



وجاءت الاسعار كالاتى:



اللحوم البلدية الطازجه 300جنيه، واللحوم المجمدة والمستوردة من 180 إلى 200 جنيه، بينما السمك المكرل بسعر 65جنيه للكيلو، اما السكر من 29 إلى 30جنيه للكيلو جرام، أما الدواجن المجمدة زنة 1400 وصل سعرها 100جنية، أما الارز البلدى من 22إلى 24جنيه للكيلو، بينما المكرونة المعبأه من 22إلى 25جنيه للكيلو.



أما سعر البطاطس داخل السوق بـ8 جنيه للكيلو والطماطم بـ5 جنيه للكيلو، والجزر 10جنيه للكيلو والفلف 10جنية، والسبانخ 10جنيه، والبرتقال 12.5والموز 15 جنيه واليوسفى 15جنيه، اما الجوافة 20 جنيه والتفاح 65جنيه للكيلو، هذا إضافة إلى العروض التى تمت من قبل التجار على عدد من المنتجات منها الفراخ المجمدة.



وقد أكد محافظ المنيا، على أهمية استمرار السوق لليوم الثانى حتى يتمكن أهالى المنطقة من شراء مستلزمات المنزل، والاستفاده القصوى من العروض.

هذا وبحث اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، مع المهندس أحمد راضى، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، التجهيزات النهائية لإدخال الخدمة قريبا لعدد من المحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف بمنطقة ماقوسة بحى غرب مدينة المنيا ، بهدف اقامة سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية إلى جانب الشراكة مع البنك الأهلي المصري، لتوفير التمويل والدعم المالي للمنتفعين، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز حركة التجارة وتنظيمها داخل المحافظة.

وأوضح اللواء كدواني أن المنطقة التجارية الجديدة تضم 364 شادراً و14 ثلاجة خضار وفاكهة، مؤكدًا أن افتتاح السوق سيمثل نقلة نوعية لحركة التجارة والتسوق، حيث يسهم في تخفيف الزحام الضغط المروري بوسط المدينة، ويوفر بيئة صحية وآمنةل لحركة البيع و الشراء داخل المدينة.

كما أشار المحافظ إلى أن السوق الجديد يجسد رؤية المحافظة في القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء مشروعات حضارية تدعم الاقتصاد الوطنى وتوفر فرص عمل جديدة، مع ضمان توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع واستدامته.