أسعار الخضروات اليوم بأسواق الشرقية.. الطماطم بـ 8 جنيهات

تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم الثلاثاء 16/12/2024 استقرار فى أسعار بيع الخضروات ، وفى جولة داخل أسواق المحافظة وفيما يلى أسعار بعض الخضروات بأسواق محافظة الشرقية:
الطماطم 8 جنيهات
البطاطس 12.5 جنيها للكيلو
البصل بـ 15 جنيها
الثوم 70 جنيها للكيلو
الكوسة 20 جنيهات
والفاصوليا الخضراء 20 جنيها
البسلة الخضراء 25 جنيها
السبانخ الربطة 5 جنيهات للربطة الواحدة
الباذنجان 15 جنيها للكيلو
الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو
الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة
القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة