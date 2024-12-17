اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم بأسواق الشرقية.. الطماطم بـ 8 جنيهات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:58 ص
أسعار الخضروات اليوم بأسواق الشرقية.. الطماطم بـ 8 جنيهات أسواق الخضار
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم الثلاثاء 16/12/2024 استقرار فى أسعار بيع الخضروات ، وفى جولة داخل أسواق المحافظة وفيما يلى أسعار بعض الخضروات بأسواق محافظة الشرقية:

الطماطم 8 جنيهات
البطاطس 12.5 جنيها للكيلو

البصل بـ 15 جنيها
الثوم 70 جنيها للكيلو

الكوسة 20 جنيهات 

والفاصوليا الخضراء 20 جنيها

البسلة الخضراء 25 جنيها 

السبانخ الربطة 5 جنيهات للربطة الواحدة

الباذنجان 15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب  من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة

القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها

 







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أسعار الخضروات

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أسعار الخضروات اليوم بأسواق الشرقية




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