أسعار الخضروات اليوم بأسواق الشرقية.. الطماطم بـ 8 جنيهات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم الثلاثاء 16/12/2024 استقرار فى أسعار بيع الخضروات ، وفى جولة داخل أسواق المحافظة وفيما يلى أسعار بعض الخضروات بأسواق محافظة الشرقية:

الطماطم 8 جنيهات

البطاطس 12.5 جنيها للكيلو

البصل بـ 15 جنيها

الثوم 70 جنيها للكيلو

الكوسة 20 جنيهات

والفاصوليا الخضراء 20 جنيها

البسلة الخضراء 25 جنيها

السبانخ الربطة 5 جنيهات للربطة الواحدة

الباذنجان 15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة

القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها