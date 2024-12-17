أجواء غائمة على مطروح مع طقس بارد نهارا والحرارة تنخفض ليلا لـ14 درجة

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالى، اليوم الثلاثاء، أجواء خريفية غائمة جزئيًا، مع تراجع فرص هطول، وتشهد ساعات النهار سطوع الشمس بشكل متقطع، بعد احتجاب أشعتها خلف السٌحب والغيوم، مع استمرار انخفاض الحرارة، حيث سجلت الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 14 مئوية، ونسبة الرطوبة فى الجو 52 %، مع نشاط الرياح الخفيفة التى بلغت سرعتها 19 كيلومتر فى الساعة.

وتنتشر الغيوم الخفيفة المتناثرة، التى تحجب أشعة الشمس من حين لآخر، وتراجع درجات الحرارة، والتى لا تشير إلى فرص سقوط أمطار، فى ظل تراجع تكاثف السُحب والغيوم على المناطق المختلفة.

وتؤثر الأجواء الخريفية الباردة على حركة المواطنين وتراجع تواجدهم فى الشوارع المفتوحة وعلى الشواطئ، على الرغم من جمال الطبيعة الخلابة، وخاصة عند نشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر.

يذكر أن محافظة مطروح، تتميز بكونها من أشهر الوجهات السياحية الصيفية، وتوافد عليها أكثر من 7 ملايين مصطاف وسائح، كما تتميز بكونها تضم واحة سيوة، ذات المناخ القارى، والتى تعد أحد مقاصد السياحة الشتوية، ومصنفه على أنها من ضمن أهم الوجهات السياحية الشتوية عالميًا، وتتوافد عليها السياحة الخارجية بأعداد كبيرة، خلال فصل الشتاء، إضافة إلى السياحة الداخلية.