وزيرة التخطيط: التنمية الصناعية الخضراء تعمل على تحقيق النمو المستدام

كتبت - بتول عصام

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى مشاركتها عبر فيديو مسجل لها، إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية.

وأكدت دكتورة رانيا المشاط، خلال فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP"، أنه يشهد اطلاق برنامج الصناعات الخضراء الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي يونيو الماضي مع بنك الاستثمار الاوروبي والاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه يعد امتدادا لجهود المشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل مساندة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقنين استهلاك الموارد وانبعاثات الكربون من خلال اتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من الشركاء في التنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء.

وأوضحت المشاط ان الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرا أساسيا في التصدي للتغيرات المناخية من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تشكل الصراعات المستدامة الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة البيئة فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP"، إلى جانب الإعلان عن إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة"، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء، ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى القطاع الصناعى والقطاع الخاص وشركاء التنمية.