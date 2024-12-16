اليوم السابع
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انطلاق فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:28 ص
انطلاق فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت - بتول عصام

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تطلق الآن وزارة البيئة فعاليات حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP"، إلى جانب الإعلان عن إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة".

وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء، ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى القطاع الصناعى والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

جدير بالذكر أن الحدث يهدف إلى استعراض الإنجازات المحققة في إطار برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لدعم التحول نحو الصناعة الخضراء المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.







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