تأمين صحى شامل.. مستشفى كوم أمبو المركزى الجديد صرح طبى بأحدث المعايير.. صور

أسوان- صلاح المسن

مشروع مستشفي كوم أمبو المركزي الجديد، أحدث مشروعات التأمين الصحي بمحافظة أسوان، تمهيدا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتى ستقدم إضافة قوية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة أسوان، ووفقا لرؤية القيادة السياسية وصولا إلى حلم التغطية الصحية الشاملة، والتزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز جودة الخدمات الصحية في أسوان، وضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء الطبي والفني.

"اليوم السابع" ينشر آخر المستجدات بمستشفي كوم أمبو المركزى، أحد مستشفيات مشروع التأمين الصحي الشامل بأسوان، المقرر أن تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى كفاءة بمنطقة وسط المحافظة.

يقوم فرع الرعاية الصحية بأسوان، بمتابعة تلقي المنتفعين للخدمات الطبية بمستشفي كوم امبو المركزي، ومدى رضائهم عنها، كما يجري تشغيل أقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، وضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل متكامل، وأقسام المستشفي المختلفة، ومراجعة ملف القوى البشرية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والأجهزة الطبية ومعايرتها وفقًا لمعايير الجودة، والتأكد من جاهزية المستشفي للتشغيل وفقًا لنظام عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا لنقل تبعيتهما إلى الهيئة وتقديمهما لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، على متابعة سير العمل بشكل دوري في مستشفي كوم أمبو المركزي، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب المنتفعين وتلبية احتياجاتهم، بهدف تحقيق رؤية الهيئة في توفير منظومة صحية متكاملة ومستدامة تخدم جميع المواطنين .

كما يتم مراجعة الملفات الطبية للمرضى داخل العناية المركزة للإطمئنان على إتباع الإجراءات الطبية الصحيحة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية بأعلى المعايير الدولية، إضافة إلى متابعة هيئة الرعاية الصحية، لمدى إلتزام الفرق الطبية بالتسجيل الإلكتروني للملفات، ومتابعة الإستغناء التدريجي عن الملفات الورقية، وصولاً إلى المكينة الكاملة، ومتابعة غرفة المراقبة للإطمئنان على أنظمة الكاميرات والمراقبة بالمستشفى، وأهميتها في الحفاظ على أمن وسلامة المنتفعين والعاملين على السواء .

وتشهد مستشفى كوم أمبو المركزى الجديد، حالياً التشغيل التجريبى لها بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجديد لخدمة حوالى 417 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها .

كما يجري تجهيز قسم الغسيل الكلوى داخل مستشفى كوم امبو الجديد قبل نقله من المستشفى القديم لتوفير الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمترددين عليه.

جدير بالذكر، أن مستشفى كوم أمبو المركزى الجديد تضم 65 سرير فى المبنى الجديد والقديم على مساحة 9900 م2 ، منهم 18 سرير للعناية المركزة ، و 47 سرير داخلى ، وتضم أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب، وعناية القلب، والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و 2 صغرى ، والعناية المركزة ، والصيدلية المركزية ، والحضانات بواقع 45 حضانة ، والغسيل الكلوى بواقع 36 سرير و 2 عزل ، والمعامل بواقع 5 معمل وبنك الدم ، وأماكن لإنتظار السيارات.

في نفس السياق، يتم العمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال الجارية داخل 112 مركز طبى ووحدة صحية و 11 مستشفى للإستعداد الكامل للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الأسابيع القادمة بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى بما يساهم بشكل مباشر فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين داخل الصروح والمنشآت الصحية التى أصبحت تمتلك كافة المقومات والعناصر من الأجهزة والكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن.



التأكد من جاهزيتها لاستيعاب المنتفعين



تشهد حالياً التشغيل التجريبى



توفير منظومة صحية متكاملة ومستدامة



داخل مستشفي كوم امبو الجديد



متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى كفاءة



متابعة سير العمل بشكل دوري



مستشفى كوم أمبو المركزى الجديد