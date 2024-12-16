نية ولا مستوية.. كيف نأكل السبانخ الصحية؟

كتبت مروة محمود الياس

السبانخ أحد أهم الخضراوات الورقية الأفضل والأكثر صحة وفائدة للإنسان، يحتاجها الجسم بشكل كبير لاحتوائها على ما هو أكثر من الحديد.

وفقا لتقرير نشر في موقع spreadme فإن السبانخ غير المطهوة أو السبانخ النيئة تتيح للجسم أن يحصل على أحماض غير موجوده في المطبوخة مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والريبو فولافين وفيتامين سي والنياسين، هذه النوعيات تكون موجودة أيضا في المطبوخة ولكن بكميات أقل أو مختلفة.

وأوضح التقرير أنه لا فرق بين السبانخ المطبوخة والسبانخ النيئة، كل منهما له فوائده بشكل قوي فكلها تفيد الجسم وتمده بما يحتاج من أحماض وفيتامينات وبوتاسيوم وحديد أيضا، ولذا يفضل وبشكل كبير التنويع بين تناولها نيئة وبين تناولها مطبوخة في كثير من الأحيان، يمكن إضافتها نيئه للسلطة ويمكن طهيها مع البيض للقيمة الغذائية العالية.

وأضاف التقرير أن السبانخ تحتوي على فوائد غذائية لا حصر لها سواء كان يتم تناولها مطهوة أو نيئة:

تحتوي على كميات من المياه جيدة، نظرا لأنها خضار ورقي هام يمد الجسم بالترطيب المطلوب

تحتوي على مضادات للأكسدة صحية، لذا فهي تقاوم الالتهابات وتقاوم اضطرابات الجسم المختلفة، وتقاوم تأكسد الخلايا

تحمي من سرطانات الرئة ومشكلات الرئة المتقدمة

تقى السبانخ من أمراض القلب وتطورات مشكلات القلب المختلفه

طهي السبانخ مفيد في كثير من الأحيان لأنه يقلل من كمية حمض الاكساليك الموجود فيها والذي يعتبر التركيزات الكبيرة منه غير صحية ولذلك يفضل أيضا تناولها بين الحين والآخر مطبوخة

تحتوي السبانخ على فيتامين ب الذي يساعد على تحسين الصحة العامة وتحسين صحة الأعصاب والعظام أيضا