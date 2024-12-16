اليوم السابع
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ننشر نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر لعام 2025

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 03:28 م
ننشر نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر لعام 2025 الكعبة المشرفة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حصل اليوم السابع على نتيجة حج الجمعيات بالبحر الأحمر لـ 2025، حيث أجرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم مراسم قرعة حج الجمعيات الأهلية لمحافظة البحر الأحمر للعام 2025، وسط أجواء من الفرح والترقب، وذلك بمشاركة عدد كبير من المواطنين المتقدمين وسط تنظيم مميز يعكس حرص الوزارة على تحقيق الشفافية والنزاهة.

حضر الفعالية عبد المبدى احمد ممثل عن مديرية التضامن حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكد محافظ البحر الاحمر أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتنظيم رحلات الحج بما يليق بالمواطنين، مشيرا إلى أن بعثة حج الجمعيات تتمتع بخدمات متميزة تشمل السكن المريح، الوجبات الصحية، ووسائل النقل الحديثة، مع الحرص على توفير مرشدين دينيين وإداريين لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

وفي ختام القرعة، عمّت الفرحة قلوب الفائزين الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للوزارة والمحافظة والجمعيات الأهلية على جهودهم المبذولة في تنظيم هذه الرحلة المباركة، متمنين أن يوفقهم الله في أداء المناسك.

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نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر

 

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 نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر 2025 
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نتيجة القرعة 

 

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نتيجة قرعة الحج

اسماء الفائزين بحج القرعة في البحر الاحمر

اسماء الفائزين بحج القرعة




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