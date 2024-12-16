تضامن دمياط تتسلم أسماء الفائزين فى قرعة الحج 2025

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى في دمياط، عن اسماء الفائزين في قرعة الحج للعام 2025، وذلك عقب تسلمها اليوم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتى أعلنت اسماء الفائزين داخل صباح اليوم.

وتضمنت قائمة أسماء الفائزين في قرعة الحج من دمياط أكثر من 30 شخصا قد وقع الاختيار عليهم من بين المتقدمين لقرعة الحج 2025، بينما بدأت الجمعيات المشاركة في القرعة التجهيزات اللازمة استعدادا لاستكمال الاوراق المطلوبة للفائزين وكذلك الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، أنه تم التواصل مع كافة الجمعيات للبدء في الانتهاء مبكرا من الإجراءات اللازمة لكل الفائزين، لافتا إلي أن المديرية تسعي إلي توفير كافة التجهيزات اللازمة من أجل رحلة الحج هذا العام، موضحا أن سيتم اختيار مشرفي الرحلات وفق كفاءة كل منهم بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.



تضامن دمياط تتسلم أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 (2)



تضامن دمياط تتسلم أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 (1)