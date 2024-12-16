مقتل وإصابة أكثر من 450 شخصا جراء انفجار ألغام بأفغانستان خلال العام الجارى

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أعلنت إدارة تنسيق مكافحة الألغام في أفغانستان مقتل 137 شخصا وإصابة 330 آخرين منذ بداية العام الجاري بسبب انفجار ألغام.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية في نسختها الإنجليزية اليوم الاثنين عن مدير الإدارة نور الدين رستم خيل قوله إنه منذ بداية عام 2024 تم تطهير 150 كيلومترا مربعا من الأراضي في جميع أنحاء أفغانستان من الذخائر غير المنفجرة، مشيرا إلى عمل 57 فريقا على رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر هذه الألغام.

وأضاف رستم خيل أنه منذ بداية عام 2024، شهدت مختلف أنحاء أفغانستان نحو 240 حادثة أسفرت عن سقوط حوالي 470 ضحية من بينهم 386 طفلا إما لقوا مصرعهم أو أصيبوا.

يشار إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ 37.87 مليون دولار منذ بداية العام الجاري لإدارة تنسيق مكافحة الألغام من أجل العمل على تطهير الأراضي من الذخائر غير المنفجرة بمشاركة 2500 شخص.