اليوم السابع
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مفتي الجمهورية مهنئا البحرين في عيدها الوطني الـ53: أنموذج للأصالة والنهضة

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 04:25 م
مفتي الجمهورية مهنئا البحرين في عيدها الوطني الـ53: أنموذج للأصالة والنهضة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى الشعب البحريني الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ53، الذي يصادف ذكرى استقلال المملكة، وما يحمله هذا اليوم من معانٍ سامية تجسد التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الأصيل.

وفي هذه المناسبة أشاد المفتي بالنهضة الشاملة التي حققتها مملكة البحرين تحت قيادة الملك، والتي رُسمت ملامحها برؤية حكيمة جمعت بين الحفاظ على الأصالة والانفتاح على العصر، لقد أصبحت البحرين أنموذجًا مشرقًا للتطور المستدام، وواحة للسلام والتسامح، وميدانًا للإبداع والإنجازات في شتى المجالات، مؤكدًا أن ما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار يعكس إرادة صادقة وجهودًا مخلصة من قيادتها وشعبها، الذين صاغوا معًا حكاية وطن يزهو بماضيه العريق ويتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على مملكة البحرين أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها مزيدًا من الرخاء والرفعة في ظل قيادتها الرشيدة.







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مملكة البحرين

دار الافتاء

العيد القومى للبحرين

مفتى الجمهورية



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