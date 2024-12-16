علي جمعة يطالب الفائزين بتأشيرات الحج بالدعاء لمصر بالسلام والأمن

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال ونغم جميل

طالب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج، فتح صفحة جديدة مع الله سبحان وتعالى بعد أداء فريضة الحج، قائلا : "ينبغى على كل مسلم قام بتأدية الحج يعلم أنه فى حياة جديدة وكل الذنوب قد غفرت له"، لافتا إلى أن الحج ركن عظيم وليس رحلة ترفيهية وإنما الحج مشقة، مطالبا الحجاج بالدعاء لمصر بالسلام والأمن والتطور، حيث بدأت مصر للعودة إلى الريادة.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م ، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج حيث تجرى القرعة مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية .