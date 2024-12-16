مشروب الشتاء الرسمي.. القرفة باللبن كوب الدفء والاسترخاء

كتبت مروة محمود الياس

مشروبات الشتاء المفيدة كثيرة ومتعددة فكل ما هو دافئ مفيد خلال فصل الشتاء، حيث يعمل على تحسين وظائف الجسم والشعور بالدفء، ولكن هناك مشروبات بشكل خاص تمد الجسم بفوائد عظيمة من مثل القرفة باللبن.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع إنديا تايمز، فإن القرفة من المشروبات الصحية الدافئة التي تعزز الصحة في الجسم خلال فصل الشتاء فهي تساعد على تقليل حدة التوتر في الجسم واسترخاء العضلات بشكل جيد ما يحمل جسم من مضاعفات التوتر .

وأضاف التقرير أو قرفة بها عدد من السعرات أقل من الكثير من المشروبات الدافئة الأخرى، وعند إضافة اللبن إلى القرفة تزيد فوائده وتزيد العناصر المغذية، هذا المزيج الدافئ يعزز من النشاط العام والصحة العامة ويقلل من حدة الإجهاد والألم وأوجاع الجسم كما أنه يعزز من القوة والانتباه ويحسن من آلام العضلات بل إنه يعزز من استرخائها.

يمكنك شرب القرفة باللبن قبل النوم مباشرة وذلك لأنها تعزز من النوم الجيد المتصل غير المضطرب، لأنها تزيل توتر الجسم

هذا المشروب الساحر يقلل من نوبات السعال التي تصيبنا وبشدى خلال فصل الشتاء

يقلل هذا المشروب الساحر من الإصابة بنزلات البرد ويعزز مناعة الجسم ضد المرض

يحتوي على مضادات للأكسدة صحية ما يساعد الجسم على التخلص من أدوار المرض أولاً بأول

يحافظ مشروب القرفه على صحة الفم لأنه يقتل البكتيريا الضارة في الفم

لا تزيد القرفة باللبن من الوزن وبالتالي تحافظ على وزنك وجسمك في أفضل حال

مضادات الأكسدة في القرفة تعزز من التخلص من الالتهابات وبالتالي تكافح العدوى وتساعد على إصلاح الأنسجة التالفة

القرفه المخلوطة باللبن تعتبر مسكن طبيعي للألم وأوجاع الجسم

القرفة تعزز من ضبط مستويات السكر في الدم ما دام الإنسان يتناولها في معدلها الطبيعي دون إفراط